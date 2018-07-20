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Пятница, 20 июля 2018, 15:41 мск

Новости Наука

Американские ученые открыли новый вид динозавров

Кадр из фильма «Мир Юрского периода» (Jurassic World, 2015)

Палеонтологи из США выяснили, что кости древнего ящера, найденные на территории штата Юта, принадлежат совершенно новому виду динозавров. Останки больше схожи с азиатскими представителями этих животных, живших миллионы лет назад.

Окаменелый скелет был найден еще в 2008 году. Ученым потребовалось десять лет, чтобы убедиться, что речь идет о новом виде динозавра, который принадлежит семейству анкилозавридов. Исследование палеонтологов опубликовал журнал PeerJ.

Ящер жил 76 млн лет назад, был длиной 5 метров и имел костяные наросты, рога и шипы, которые покрывали его тело и морду.

Когда ученые пытались сравнить найденные останки с другими из этого семейства, то были удивлены различиям. Оказалось, что новый динозавр гораздо ближе к азиатским анкилозавридам, вероятно, так произошло из-за крупных миграций в течение позднего мела.

В настоящее время останки находятся в Музее естественной истории штата Юта.

Солт-Лейк-Сити, Служба информации «Новый День»

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