Американские ученые открыли новый вид динозавров

Палеонтологи из США выяснили, что кости древнего ящера, найденные на территории штата Юта, принадлежат совершенно новому виду динозавров. Останки больше схожи с азиатскими представителями этих животных, живших миллионы лет назад.

Окаменелый скелет был найден еще в 2008 году. Ученым потребовалось десять лет, чтобы убедиться, что речь идет о новом виде динозавра, который принадлежит семейству анкилозавридов. Исследование палеонтологов опубликовал журнал PeerJ.

Ящер жил 76 млн лет назад, был длиной 5 метров и имел костяные наросты, рога и шипы, которые покрывали его тело и морду.

Когда ученые пытались сравнить найденные останки с другими из этого семейства, то были удивлены различиям. Оказалось, что новый динозавр гораздо ближе к азиатским анкилозавридам, вероятно, так произошло из-за крупных миграций в течение позднего мела.

В настоящее время останки находятся в Музее естественной истории штата Юта.

Солт-Лейк-Сити, Служба информации «Новый День»

Солт-Лейк-Сити. Другие новости 19.07.18

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