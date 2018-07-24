Астробиологии обнаружили признаки жизни на Луне

Американские ученые пришли к выводу, что на Луне много лет назад могла существовать жизнь. Вероятно, живые молекулы на спутник Земли попали с астероидов.

Исследование специалистов Университета штата Вашингтон опубликовал журнал Astrobiology. Выводы основаны на анализе спектрографических наблюдений, проведенных в 2009-2010 годах орбитальным зондом Chandrayaan-1 и LCROSS.

По мнению ученых, около 4 млрд лет назад, когда Луна только сформировалась, из ее недр вырывались огромные объемы газа. На планетоиде была плотная атмосфера и водоемы, потому вполне возможно, что там существовали живые организмы.

Ученые полагают, что живые молекулы были занесены на Луну астероидами и кометами, которые интенсивно бомбардируют спутник на протяжении миллиардов лет.

В лунной породе и сейчас присутствует вода, кроме того, на поверхности спутника в кратерах есть большие залежи льда.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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