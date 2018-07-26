Климатологи объяснили, почему зимы в Сибири становятся все более суровыми

Более морозные в последние десятилетия зимы в Сибири связаны с потеплением в Арктике. Такие выводы сделали климатологи из США. Результаты исследования опубликованы в авторитетном научном журнал Американской ассоциации содействия развитию науки Science Advances.

Ученые отметили, что из-за глобального потепления на протяжении многих лет фиксируется устойчивое сокращение площади многолетнего льда в Арктике. При этом зимы в Сибири становятся все более холодными. Исследователи назвали этот феномен WACS (от англ. warm Arctic cold Siberia, где под Сибирью подразумевается вся восточная часть России за Уральскими горами).

Пэнфэй Чжан из университета Пердью в штате Индиана совместно с коллегами применили продвинутую атмосферную модель общей циркуляции (AGCM), которая хорошо описывала состояние стратосферы Земли. В результате ученым удалось выяснить, что на суровости зим в Сибири сказывается сезонное сокращение осеннего ледового покрова в Баренцевом и Карском морях.

Это происходит из-за ослабления стратосферного полярного вихря над Арктикой, которому способствует разница в нагреве земной поверхности на умеренных широтах и у полюсов. Холодная аномалия достигает наибольшего размера в декабре и январе, исчезая в феврале. По словам ученых, уменьшение площади льда в Арктике также влияет на наступление экстремальных холодов.

Впрочем, сибирякам не стоит сильно огорчаться или всерьез задумываться о переезде. Ученые уверены, что данный климатический парадокс временный, а глобальное вскоре потепление изменит ситуацию. Напомним, что, согласно данным Всемирной метеорологической организации, 2017 год вошел в тройку самых жарких в истории планеты, разделив второе место с 2015 годом и уступив лишь 2016 году.

Как писал «Новый День», глобальное потепление сказывается и на льдах Антарктики. В июне ученые опубликовали данные двух исследований, которые свидетельствуют, что таяние льдов в Антарктике набрало рекордные темпы. Исследователи из Великобритании и США заявили, что скорость таяния антарктических пластов льда ускорилась в три раза за последние пять лет. По их данным, до 2012 года сокращение количества льда в Антарктике держалось на уровне 76 млрд тонн в год, однако с тех пор эта цифра выросла до уровня 219 млрд тонн в год.

Целью другого исследования стало прогнозирование. Эксперты заявляют, что без экстренных мер, которые необходимо предпринять уже в течении ближайшего десятилетия, из-за стремительного таяния ледников уровень Мирового океана к 2017 году может подняться на 3,5 м.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.07.18

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