Ученые обнаружили на Марсе озеро с жидкой водой

Итальянские исследователи утверждают, что на Марсе есть озеро, заполненное водой в жидком агрегатном состоянии. Находится естественный резервуар в недрах Красной планеты на глубине 1,5 км.

Данные, позволяющие сделать выводы о наличии жидкой воды на Марсе, были получены с помощью радара MARSIS, установленного на европейском зонде Mars Express, пишет журнал Science.

Ранее ученым не удавалось находить настолько крупных запасов жидкой воды на Красной планете. Однако специалисты сомневаются, что в этом озере могут быть даже примитивные формы жизни. Вероятно, вода в нем слишком холодная и соленая.

Впрочем, сам факт обнаружения подобного объекта подстегнет дальнейшие исследования в этом направлении. Не исключено, что под поверхностью Марса существуют другие озера, в которых могут быть более благоприятные для развития жизни условия.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

Рим. Другие новости 24.07.18

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