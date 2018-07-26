Склонность к бизнесу и риску связали с заражением кошачьим паразитом

Попытки построить бизнес и склонность к рискованным решениям могут свидетельствовать о заражении Toxoplasma gondii. К таким выводам пришла международная группа ученых. Исследование опубликовано в авторитетном журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Основными хозяевами паразита T. gondii являются кошки, человек же может оказаться промежуточным. Зачастую T. gondii попадает в организм человека с сырым или недостаточно обработанным мясом, например свининой, или с мельчайшими частицами фекалий кошки во время уборки. Паразит вызывает токсоплазмоз, который у большинства здоровых людей протекает бессимптомно. Он опасен для людей со слабым иммунитетом и для еще не родившихся детей. В России токсоплазмозом болен каждый пятый.

Давно доказано, что после заражения токсоплазмой у мелких животных меняется поведение. Так, например, зараженная крыса или мышь перестает бояться кошек, что идет на руку паразиту, который поселяется в съевшем грызуна животном.

Исследователи проверили 1495 студентов на наличие у них токсоплазмоза. Выяснилось, что зараженные T. gondii студенты в 1,4 раза чаще выбирали факультеты, связанные с управлением и бизнесом, и в 1,7 раз чаще были склонны специализироваться на менеджменте и предпринимательстве. Здоровые добровольцы в большинстве своем учились на факультетах искусств, биологии, физики и химии.

Ученые пошли дальше и протестировали 197 участников семинаров для предпринимателей. Зараженные токсоплазмой люди в 1,8 раза чаще открывали собственный бизнес на каком-то из этапов карьеры. Также исследователи изучили данные о заражении T. gondii в 42 странах и заключили: жители государств, где токсоплазмоз встречался чаще, были более склонны к предпринимательской деятельности.

В связи с этим ученые сделали вывод, что токсоплазма способна заставлять людей действовать рискованно. Предпринимательство также требует готовности к риску, в том числе финансовому. В дальнейшем ученые планируют проанализировать, насколько распространен токсоплазмоз среди тех, кто добился заметных успехов в бизнесе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.07.18

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