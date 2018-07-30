Физики перевернули общепринятое понятие о черных дырах

Физики выступили с опровержением общепринятого понятия о черных дырах, опубликовав свои выводы в статье в журнале Journal of High Energy Physics. Ученые заявили, что черные дыры окружены не «стеной огня», уничтожающей падающую на нее материю, а клубком из объектов, объясняемых теорией струн. Это ставит под сомнение теорию о том, что материя, поглощенная черной дырой, не способна покинуть ее пределы.

«Теория «стены огня» постулировала, что человек сгорит еще до того, как он достигнет горизонта событий, однако наши расчеты показывают, что это не так. Что случится в тот момент, когда «астронавт» коснется этого клубка, можно предсказать только при помощи теории струн», – цитирует РИА «Новости» Самира Матура из университета штата Огайо в Коламбусе (США).

Он также считает, что черные дыры не похожи друг на друга и отличаются не только массой и диаметром горизонта событий. В 2003 году российский физик Олег Лунин предложил представить черную дыру в виде «клубка ниток», обладающего ненулевым объемом и формой. Его горизонт событий будет не идеальной сферой, а «пушистым» шаром с постоянно изменяющейся формой из-за поглощения новых частиц и их испарения.

Группе ученых под руководством Матуры понравилась гипотеза Лунина. Они создали компьютерную модель подобной сингулярности, на которую они «сбрасывали» виртуальные копии электронов, имеющие примерно те же свойства, что и их реальные аналоги. В результате большинство электронов пролетали через «стену огня», не замечая ее. «Что происходит, когда частица или человек приближаются к горизонту событий? Мы предполагаем, что «клубок», образно выражаясь, растет в их сторону и поглощает их до того, как они достигнут самой горячей зоны, где рождается излучение Хокинга. Это полностью опровергает теорию «стены огня», – заключает Матур.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.07.18

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