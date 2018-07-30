Европейские ученые предрекли скорую гибель жизни на Земле

Европейское космическое агентство (ESA) заявило о повышении активности Солнца, которая может сулить Земле глобальную катастрофу. В частности речь идет о скорой гибели всего живого на планете из-за подъема температуры. Первые тревожные признаки уже зафиксированы спутником Copernicus Sentinel-3. Он запечатлел изменения цвета растительного покрова Земли.

По словам ученых, теперь даже знаменитая своими изумрудными полями Ирландия рискует их потерять. В частности, снимки из космоса свидетельствуют, что засуха не пощадила луга этого европейского острова. В Ирландии, Великобритании, Германии, Дании, а также Новой Зеландии и большинстве североевропейских на спутниковых снимках можно без труда различить множество желто-коричневых пятен.

По словам экспертов, длительное отсутствие дождей приведет к глобальному уничтожению растительности и голоду, передает Runews24.ru.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.07.18

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