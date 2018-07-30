Ученые назвали причину преждевременного старения женщин

Ученые сумели объяснить ранее старение у некоторых женщин. Оказалось, что многодетные матери стареют быстрее своих не рожавших сверстниц или женщин, у которых один-два ребенка. То, что многие рожавшие женщины, особенно после рождения 4-5 ребенка, в среднем живут меньше. Американские ученые подтвердили это лабораторно, показав, что маркеры клеточного старения быстро накапливаются с каждым новым ребенком. Статья об исследовании опубликована журналом Scientific Reports.

Ученые измерили длину теломер (концевых участков хромосом, которые укорачиваются с каждым делением клетки, пока окончательно не блокируют возможность делиться) и собрали эпигенетические маркеры (накапливающиеся с течением жизни химические модификации ДНК). Объектом исследования стали молодые женщины из Филиппин, в возрасте от 20 до 22 лет: более 800 для первого исследования и почти 400 – для второго.

Исследователи выяснили, что маркеры старения накапливаются быстрее с каждыми родами, увеличивая «биологический возраст» клеток женщины на срок от полугода до двух лет. Как ни парадоксально, но в течение самой беременности маркеры клеточного возраста, наоборот, демонстрировали неожиданную временную «молодость». Ученые полагают, что это может быть связано с масштабными процессами перестройки иммунной системы, которые проходит организм матери в период беременности, а затем и после нее.

Ученые допустили, что выявленные эффекты проявились ярко из-за непростых условий жизни участниц исследования, в частности, нехватки пищи и значительных физических нагрузок, пишет Naked-science.ru. В развитых странах эти изменения могут быть выражены не столь значительно.

Вашингтон, Иван Гридин

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