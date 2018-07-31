Ученые обнаружили разрывы земной мантии под Индостаном

В результате столкновения Индии и Евразии мантия под будущим полуостровом Индостан «разорвалась» на четыре отдельных сегмента. К такому выводу пришли геологи. Статья проделанной научной работе опубликована в журнале PNAS.

«Столкновение Индийской и Евразийской плиты не только задало форму будущей Восточной Азии, но и вызвало одни из самых мощных и смертоносных землетрясений в истории. Присутствие подобных разрывов в мантии объясняет то, почему мощные землетрясения сейчас происходят не во всех, а только в некоторых регионах Тибета», – рассказал Сяодун Сун из университета Иллинойса в Чикаго (США).

Индия, в отличие от других частей Евразии, не была частью гигантского материка. И лишь недавно, примерно 65-70 млн лет назад, Индия столкнулась Евразийской тектонической плитой и таким образом присоединилась к континенту. До этого она была частью Гондваны, южного суперконтинента, а ее «соседками» были Австралия, Африка, Антарктика и Южная Америка. Но все же, когда именно Индия столкнулась с Азией, и что произошло в ходе этого столкновения, вызывает жаркие споры среди ученых.

Замеры поперечных и продольных сейсмических волн помогли ученым создать виртуальную копию недр Тибета глубиной в 160 километров, и понять где находится линия соприкосновения тектонических плит и как она устроена. Также выяснилось, что в верхних слоях мантии Земли под Тибетским плато присутствует сразу четыре крупных разрыва.

Как именно они появились, сказать наверняка ученые пока не берутся. По одной из гипотез, разрывы возникли из-за неоднородности кромки Евразийской плиты на том этапе. Ее части сильно различались друг от друга по прочности. Это привело к «расщеплению» относительно слабых участков мантии Индийской плиты на части в момент их столкновения друг с другом.

Ученые считают, что это привело к растягиванию коры и появлению дополнительных разломов внутри нее, следствием которых становятся периодические мощные землетрясения. Дальнейшие наблюдения за этим разрывами, как надеются ученые, помогут раскрыть историю формирования полуострова и позволят лучше предсказывать новые толчки, потенциально опасные для миллионов жителей Китая, Индии, Непала и Бутана, передает РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

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