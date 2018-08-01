Ученые предсказали 5-кратный рост смертности от жары

К 2080 году число жертв перегрева в тропических и субтропических регионах Земли возрастет в пять раз. К таким выводам пришли австралийские ученые. В частности, в Австралии смертность от жары возрастет на 471%, уверены исследователи. Также значительный рост смертности от жары прогнозируется в Индии, Греции, Японии и Канаде.

По мнению климатологов, продолжительные периоды аномально высоких температур по мере изменения климата станут частыми и суровыми. Ситуация будет усугубляться пожарами и засухой. Ученые разработали модель для оценки количества смертей, связанных с жарой, в 20 государствах в период 2031-2080 годов, пишет портал EurekAlert!. Она учитывает объемы выбрасываемых в атмосферу парниковых газов, плотность населения и различные стратегии по смягчению последствий зноя.

Специалисты подчеркнули важность выполнения условий Парижского соглашения по климату – сократить выбросы парниковых газов к 2050 году.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 01.08.18

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