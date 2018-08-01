Ученые нашли соединение, останавливающее облысение

Ученые из университета Джонса Хопкинса в США доказали, что синтетическое соединение D-PDMP способно остановить облысение, пишет портал Eurekalert!. Предыдущие исследования показали, что богатая жирами и холестерином диета увеличивает риск облысения, поседения и воспалений кожи. По словам ученых, разработанное ими соединение приостанавливает синтез гликосфинголипидов, входящих в состав клеточных мембран. Их много в клетках-кератиноцитах, которые помогают регулировать пигментацию глаз, волос и кожи.

Для того, чтобы узнать, как нарушение функций гликосфинголипидов влияет на организм, ученые генетически модифицировали мышей, развив у них атеросклероз. С 12-недельного возраста часть из них посадили на диету, богатую жирами и холестерином, в то время как остальным давали обычный корм. У первой группы по сравнению со второй сильнее проявились выпадение шерсти, потеря пигментации, а также повреждения кожи.

С 20-й по 36-ю неделю эксперимента мышам давали различные дозы D-PDMP. Прием этого вещества позволил уменьшить воспаление кожи у животных из первой группы без изменения режима питания. Кроме того, шерсть и ее цвет также начали восстанавливаться. По словам исследователей, созданное ими соединение только предстоит испытать на людях, но уже полученные результаты дают большие надежды на появление действенного препарата для борьбы с облысением, пишет РИА «Новости».

«Необходимы дальнейшие исследования, однако полученные результаты демонстрируют, что созданный нами препарат потенциально может быть применен для борьбы с заболеваниями вроде псориаза, а также лечения повреждений, возникших из-за диабета или пластических операций», – рассказал один из авторов исследования, профессор университета Джонса Хопкинса Суброто Чаттерджи.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 01.08.18

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