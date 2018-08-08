Раскрыта «загадка века»: британские ученые объяснили любовь кошек к коробкам

Британские ученые раскрыли «загадку века», объяснив, почему коты так любят сидеть в коробках. Как пишет газета The Daily Mail, в замкнутых пространствах животные просто чувствуют себя в большей безопасности.

Исследователи отметили, что шум и открытые площадки нервируют кошек, поэтому они инстинктивно предпочитают «четко очерченные» и небольшие пространства, которые несут успокаивающий эффект «бокового давления». По словам ученых, в тесном пространстве у кошек быстрее вырабатываются эндорфины – собственные естествпенные морфиноподобные вещества, вызывающие удовольствие и уменьшающие стресс. Таким образом, коробки даже способны снизить общий уровень агрессивности животного.

В статье также отмечается, что с помощью коробки можно быстрее адаптировать животное в новом доме. По словам ученых, кошки, у которых нет своей собственной «зоны комфорта» в виде коробки, адаптируются к новым хозяевам и условиям в два раза медленнее.

Лондон, Мария Вяткина

Лондон. Другие новости 08.08.18

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