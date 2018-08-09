Искусственное «охлаждение» Земли обернется катастрофой для человечества

Группа американских ученых доказала, что искусственные попытки охладить температуру Земли, чтобы избежать парникового эффекта, могут повлечь крайне негативные последствия для жителей планеты. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

Ученые раскритиковали предложение распылить над Землей частицы с соединениями серы, которые должны препятствовать попаданию солнечных лучей в атмосферу планеты, в результате чего, как предполагалось некоторыми исследователями, человечеству удастся сдержать глобальное потепление.

После изучения последствий извержения вулкана Пинатубо в 1991 году, который выбросил в атмосферу примерно 20 млн тонн диоксида серы, что повлекло понижение глобальной температуры на полградуса, американские ученые пришли к выводу, что это явление повлекло за собой снижение урожайности.

Как отмечается в исследовании, в случае понижения температуры на Земле, к концу XXI века период вегетативной активности увеличится на 1-2 недели. Однако, подчеркивается в докладе, из-за того, что растения не успеют выработать морозоустойчивость, их ткани начнут отмирать, так как возрастет уязвимость к повреждению от мороза.

При этом опасения экспертов вызывает и то, что это касается не только урожайных пород растений, но и деревьев – болеальных лесов, которые обеспечивают Землю кислородом.

Ученые уверены, что эффект от аэрозольного распыления частиц серы может благотворно казаться лишь на некоторых областях экономики, но последующие негативные последствия перекроют его пользу. Даже снижение урожайности грозит обернуться голодом для человечества, а в дальнейшем это может привести к вымиранию планеты.

Как сообщал РИА «Новый День», международная группа ученых ранее заявила о неотвратимости парникового эффекта на Земле. Согласно выводам ученых, человечество уже запустило «механизмы» разогревания планеты и скоро остановить это будет уже невозможно.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 08.08.18

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