Ученые обнаружили новую опасность, исходящую от смартфонов и мониторов

Ученые заявили об очередной опасности, исходящей от смартфонов, планшетов и мониторов. Они изучили биохимический механизм, который делает яркий синий свет от экранов опасным для клеток сетчатки. Оказалось, что облучение синим светом приводит к активации светочувствительных молекул ретиналя, что меняет состояние фосфолипидов, участвующих в клеточных сигнальных путях.

В результате в цитоплазме повышается уровень кальция, что может обернуться гибелью клеток. Этот механизм может работать не только в фоторецепторах, но и в других типах клеток. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

Авторами исследования являются ученые Университета Толидо в США. Они пришли к выводу, что негативное влияние оказывает свет голубого, синего и фиолетового диапазона спектра. По словам специалистов, неспособность организма самостоятельно справиться с токсичным веществом приводит к дегенерации желтого пятна, которая ухудшает остроту зрения и постепенно приводит к слепоте.

Исследователи подчеркивают, что в современном мире человек вряд ли сможет полностью оградить себя от синего света, однако призывают по возможности реже пользоваться смартфонами или по крайней мере менять настройки экрана и включать более теплый свет.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 09.08.18

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