Ученые: Абсолютно не пьющие люди рискуют здоровьем значительно больше

Умеренное употребление алкоголя снижает риск развития сердечнососудистых заболеваний у людей по сравнению с теми, кто полностью отказывается от таких напитков. Такой вывод сделали ученые Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета. Результаты исследования опубликованы на EurekAlert!.

Исследователи заявляют, что адекватные дозы алкоголя помогают в вопросах профилактики сердечных и сосудистых заболеваний. Оказалось, что больше остальных рискуют совсем непьющие женщины. У представительниц прекрасного пола, полностью отказавшихся от алкоголя, риск стать жертвой сердечного приступа, инфаркта миокарда по сравнению с теми, кто изредка выпивает рюмочку вдвое выше.

Исследование также показало, что любители изредка расслабиться при помощи небольшого количества алкоголя реже страдают от проблем с памятью. В то же время ученые обращают внимание, что регулярное употребление алкоголя оказывает негативное воздействие на сердечную мышцу.

Данные основаны на результатах наблюдений за 35 тысячами человек среднего возраста. Непьющие на 47% чаще страдают от проблем с сердцем, чем выпивающие умеренно. При этом бросившие пить имеют на 31% больший риск получить заболевание сердца.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 20.08.18

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