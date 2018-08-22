Найден способ менять группу крови человека

Канадские ученые нашли способ менять группу крови человека. По мнению исследователей, их открытие поможет спасать жизни во время стихийных бедствий и катастроф, когда ощущается нехватка нужной донорской крови.

Специалисты Университета Британской Колумбии выделили молекулы, которые содержатся в ДНК кишечных бактерий человека и могут уничтожать антигены, отличающие кровь II и III группы от крови I группы.

Отмечается, что ранее уже были описаны способы, позволяющие изменять группу крови, однако применение этих молекул в 30 более эффективно, передает портал Eurekalert.

Известно, что при переливании крови пострадавшему человеку используется кровь его группы. При этом кровь первой группы можно перелить в небольшом количестве любому человеку вне зависимости от характеристик его крови. Поэтому зачастую при масштабных катастрофах кровь I группы оказывается в дефиците. По мнению ученых, в этих случаях предлагаемая ими технология может оказаться весьма востребованной и спасти немало жизней.

Ванкувер, Служба информации РИА «Новый День»

Ванкувер. Другие новости 22.08.18

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