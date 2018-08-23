Ученые обнаружили неожиданную пользу лени

Американские ученые выяснили неожиданную особенность лени. Оказывается, неповоротливые и медлительные животные лучше приспособлены для выживания.

Биологи Канзасского университета исследовали двустворчатых и брюхоногих моллюсков, обитающих в Атлантическом океане, сообщает Phys.org. Ученые обнаружили, что количество энергии, которое животные расходуют для поддержания метаболизма, влияет на вероятность исчезновения вида. Большая вероятно вымирания была у тех организмов, у которых был высокий темп обмена веществ.

Впрочем, исследователи подчеркивают, что скорость метаболизма не является единственным фактором, влияющим на выживание. Биологи намерены продолжать свою работу, чтобы выяснить, какие виды наиболее уязвимы к изменениям окружающей среды из-за глобального потепления.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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