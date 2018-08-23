Ученые обнаружили в Денисовской пещере неизвестный ранее гибрид человека

Международная группа палеогенетиков, в составе которой есть и российские ученые, извлекла из останков древних людей, найденных шесть лет назад в Денисовой пещере на Алтае ДНК. На основе полученных данных они сделали открытие. Оказалось, что часть останков принадлежала гибридами неандертальцев и денисовцев. Научная статья об этом открытии опубликована в журнале Nature.

«Мы и до этого знали, что неандертальцы и денисовцы должны были контактировать друг с другом и периодически оставлять потомство. С другой стороны, я лично никогда не думала, что нам так повезет, и мы найдем останки ребенка, чьим отцом был денисовец, а матерью – женщина-неандерталец», – заявила Вивьен Слон из Института эволюционной антропологии в Лейпциге (Германия).

Как напоминает РИА «Новости» знаменитый палеогенетик Сванте Паабо в декабре 2010 года заявил об открытии «третьего» вида людей, чьи останки – одна костяшка пальца – были найдены в российской Денисовой пещере на Алтае.

Изучая другие останки, обнаруженные в последующие годы, ученые нашли обрывки митохондриальной ДНК, передающейся от матери к ее детям. Они указывали на то, что обладатель этих останков был неандертальцем. С другой стороны, когда ученые воскресили остальную часть генома этой девушки, они нашли в нем следы как неандертальской, так и денисовской ДНК в примерно равной пропорции – 38% и 42%.

Сравнив пары хромосом, ученые обнаружили, что в большинстве случаев одна из них содержала только денисовские гены, а вторая – их неандертальские аналоги. Это указало на то, что родители этой девушки принадлежали к разным видам древних людей, а не были «гибридами», как она сама. Соответственно, ее папа был денисовцем, а мама – неандертальской женщиной.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.08.18

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