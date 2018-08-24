Ученые обнаружили у человека новый кроветворный орган

Ученые из Института медицинских исследований Гарвана (Австралия) обнаружили над лимфатическими узлами мышей и человека небольшую структуру, которая ответственна за быстрый иммунный ответ при повторном заражении инфекцией, пишет Nature Communication.

Биологи знали о существовании B-лимфоцитов и их подтипа В-клеток памяти (MBC). Именно они хранят память о перенесенных инфекциях. Несмотря на понимание функций этих клеток, ученые не знали, где именно они локализуются. Ученые обнаружили небольшую тонкую структуру, расположенную над лимфатическим узлом. Они назвали ее субкапсулярным пролиферативным очагом (subcapsular proliferative foci).

«Это было невероятно – видеть, как активируются В-клетки памяти и образуются кластеры в этой новой, доселе невиданной структуре. Мы видели, как они двигаются, как взаимодействуют с другими иммунными клетками и превращаются в плазматические клетки – и все это прямо на наших глазах», – поделился впечатлениями от открытия один из участников работы Имоджена Морана.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 24.08.18

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