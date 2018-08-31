Глобальное потепление станет причиной массового голода

Американские ученые предрекли массовый голод из-за глобального потепления. Лишат человечество пропитания вовсе не экстремальные погодные явления, а насекомые.
Исследование ученых Университета Вашингтона в Сиэтле опубликовал портал EurekAlert!. Специалисты нашли связь между потеплением и ускорением метаболизма членистоногих, а также ускорением их размножения.
Миллионы голодных насекомых принесут огромный вред сельскому хозяйству. По подсчетам ученых, потери урожая риса, кукурузы и пшеницы будут расти на 10-25% с повышением температуры атмосферы Земли на каждый градус Цельсия. С потеплением на два градуса насекомые будут уничтожать более 200 млн тонн урожая ежегодно.
Таким образом, в скором времени около 4 млрд человек будут испытывать недостаток пищи.
Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»
Вашингтон. Другие новости 31.08.18
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