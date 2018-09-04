Геофизики нашли новые планеты, пригодные для жизни

Американские ученые опровергли устоявшиеся представления о космосе и расширили список планет, на которых может существовать жизнь. Об этом говорится в публикации на портале Phys.org.

Как обратили авторы исследования, долгое время в научном сообществе было принято считать, что планеты, полностью покрытые океаном, непригодны для жизни. Эта гипотеза объяснялась тем, что там невозможен ряд жизненно важных процессов, например, круговорот минеральных веществ и газов, который поддерживает климат на Земле стабильным.

После более тысячи экспериментов геофизикам удалось доказать, что океанические планеты являются весьма стабильными и благоприятные для возникновения жизни благодаря давлению, оказываемое океаном на кору планеты.

Как пояснили ученые, в результате существование живых организмов на таких планетах большей степени зависит не от геохимических циклов, а от изначального распределения углерода. Руководитель исследования, доцент геофизических наук Эдвин Кайт подчеркнул, что это увеличивает число потенциально обитаемых планет.

«Это действительно опровергает идею о том, что для поиска жизни нам нужна планета, подобная Земле с сушей и океаном», – сказал Кайт.

Как отмечают авторы работы, среди планет, на которых теперь можно обнаружить признаки жизни, выделяются так называемые красные карлики и соседние с ними планеты. Это связано с тем, что них процессы «разогревания» происходят медленнее, что дает больше возможностей для формирования обитаемой среды.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 04.09.18

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