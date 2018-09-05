Ученые обнаружили первую акулу-вегетарианца

Американские ученые обнаружили акул, которые питаются водорослями. Ранее исследователям подобное не встречалось, обычные акулы не способны усваивать растительность из-за особенностей пищеварительной системы.

Уникальной оказалась малоголовая молот-рыба, или акула-лопата. Считалось, что эти морские хищники едят водоросли случайно, вместе с крабами, кальмарами и другими беспозвоночными. Специалисты полагали, что акулы не способны усваивать растительную пищу и получать от нее питательную ценность.

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне опровергли это предположение. В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B, исследователи рассказали об эксперименте. Они взвесили несколько особей и посадили на диету, состоящую на 90% из растений и лишь на 10% из мяса кальмаров.

Через три недели акулы не только не отощали на вегетарианской диете, но и набрали вес. Следовательно, питательные вещества морских водорослей были усвоены животными.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 05.09.18

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