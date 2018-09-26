Украинцы создали сало для вегетарианцев

Украинские студенты разработали искусственный заменитель сала. Он состоит из растительного масла и желатина. Авторство разработки принадлежит учащимся аграрного университета в Сумах. «Наше сало – здоровая альтернатива обычному шпику. Кроме этого, искусственное сало мы можем делать с любыми вкусами: соленое, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности», – заявил доцент кафедры питания Дмитрий Бидюк.

По его словам, искусственное сало, в отличие от продукта животного происхождения, не содержит многих вредных веществ. В связи с этим, отметил доцент, его могут есть даже вегетарианцы. Как передает издание «Сегодня», Бидюк отметил, что вкус вегетарианского сала тщательно прорабатывался, потому даже гурманы якобы не смогут отличить его от настоящего.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 26.09.18

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