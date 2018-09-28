В космосе обнаружена звезда, которая не подчиняется законам земной физики

Ученые из Нидерландов обнаружили в 24 тысячах световых лет от Земли звезду, которая по законам физики не может существовать. Необычный объект, который заинтересовал астрофизиков, находится в созвездии Кассиопеи в составе двойной системы Swift J0243.6+6124 и является нейтронной звездой, которая образовалась в результате взрыва Сверхновой, пишет Science Alert.

Как отмечают ученые, после взрыва большая часть массы звезды «исчезает» в космосе, а ядро становится сверхплотным объектом с сильной гравитацией. Если звезда обладает размерами, меньше, чем «примерно три массы Солнца», он становится нейтронной звездой, если больше – черной дырой. При этом вокруг нейтронной звезды образуется аккреционный диск – структура, которая состоит из вещества, вращающегося вокруг центрального тела. Вещество диска под действием гравитации по спирали падает на центральную звезду, при этом происходит разогрев, что порождает электромагнитное излучение, длина волны которого зависит от типа звезды.

Ранее считалось, что диски вокруг молодых звезд и протозвезд излучают в длинноволновом (инфракрасном) диапазоне, а вокруг компактных массивных объектов типа нейтронных звезд и черных дыр – в коротковолновом (рентгеновском). Вместе с тем, у звезды должно быть крайне слабое магнитное поле – до последнего момента релятивные струи не были обнаружены у звезд с мощным магнитным полем, считалось, что оно препятствует образованию струй.

Однако анализ данных Swift J0243 показал, что звезда извергает релятивистские струи, хотя ее магнитное поле в 10 триллионов раз сильнее, чем у Солнца. Ранее подобное явление наблюдались только в нейтронных звездах с магнитными полями в 1000 раз слабее.

«Радиочастотный спектр Swift J0243 такой же, как у струй из других источников, и развивается таким же образом. Яркость радиоизлучения также следует за яркостью в падающем газе, как это видно в других реактивных системах. Но впервые мы наблюдали струю нейтронной звезды с сильным магнитным полем», – отметил руководитель исследования, астрономом Якоб ван ден Эйенден из Амстердамского университета.

Это открытие опровергает теорию о подавлении струй магнитным полем. По предварительной гипотезе, разгадка тайны Swift J0243.6+6124 заключается в том, что струи смогли сформироваться при таком сильном магнитном поле из-за большого количества вращательной энергии диска, однако это предположение предстоит доказать.

Амстердам, Мария Вяткина

Амстердам. Другие новости 27.09.18

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