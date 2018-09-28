NASA обдумывает старт активных поисков внеземного разума

NASA намерено сосредоточиться на поиске техносигнатур, которые укажут на присутствие в космосе развитых цивилизаций. На сегодняшний день аэрокосмическое агентство делает ставку на телескоп TESS, космический телескоп «Джеймс Уэбб», CHEOPS, PLATO и другие аппараты, от которых ожидают череду открытий. Однако NASA вновь задумалось о поисках хорошо развитой цивилизации, а не хоть каких-то простейших форм жизни.

В связи с этим агентство займется поиском «техносигнатур» – сигналов, которые можно интерпретировать как признак развитой цивилизации. Земля постоянно испускает техносигнатуры: их самая распространенная форма – радиоволны.

Техносигнатуры могут также состоять из лазерных излучений, искусственного света или тепла экзопланеты, а еще из химических элементов, которые способны загрязнить атмосферу. Все это, вероятно, указывает на развитую цивилизацию. «В апреле 2018 года в конгрессе выразили заинтересованность в том, чтобы NASA поддержало научный поиск техносигнатур. В рамках конференцию NASA Technosignatures Workshop в Хьюстоне, которая завершится 28 сентября, планируется оценить состояние этой области, а самые многообещающие направления в исследовании техносигнатур и способ привлечь инвестиции в этот проект».

Поиском внеземного разума во всем мире занимается множество организаций, в том числе институт SETI, основанный астрономами Карлом Саганом и Джилл Тартер, а также программа Breakthrough Initiatives, начатая физиком Юрием Мильнером при поддержке Стивена Хокинга, отмечает Naked Science. Ранее NASA практически не участвовала в таких поисках – лишь в начале 1990-х гг. провела одну годовую программу SETI.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.09.18

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