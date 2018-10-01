Создана первая телепатическая сеть: можно общаться с помощью передачи мыслей

Способность передавать мысли в мозг другого человека больше не является «фантастикой». Американские ученые создали нейронную сеть BrainNet, которая наделила людей телепатическими способностями. Об этом сообщает Массачусетский технологический институт.

Физикам и неврологам удалось за несколько лет разработать инструменты, которые позволяют «ощущать определенные мысли и передавать информацию о них другим людям.

Для этого были созданы специальные электроэнцефалографические датчики, которые регистрируют мозговую активность, а также аппараты транскраниальной магнитной стимуляции – технологии, с помощью которой можно передавать сигналы непосредственно в мозг.

На данном этапе исследователям удалось реализовать телепатическое общение следующим образом. Участников эксперимента поместили в разные комнаты и дали игру «Тетрис». Два человека из трех видели перед собой все игровое поле, третий человек – видел только верхнюю часть экрана – саму фигуру, но не нижнюю часть, куда она должна упасть. Соответственно, то, что нужно сделать с объектом, то есть поворачивать его или нет, он решал исходя из сигналов, поступавших от двух других подопытных.

Чтобы исполнитель воспринял команду, аппарат транскраниальной магнитной стимуляции направлял ему в мозг импульс, который он ощущал, как появление световой вспышки: если нужно вращать элемент, то импульс передается, а если нет, то воздействия на мозг не происходит.

По словам ученых, подобное взаимодействие возможно через Интернет, подобном «облачному взаимодействию между мозгами».

Кембридж, Мария Вяткина

Кембридж. Другие новости 01.10.18

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