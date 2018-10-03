Ученые выяснили неожиданную опасность потребления колбасы женщинами

Употребление в пищу промышленно обработанного мяса несет ранее неизвестную потенциальную угрозу для женщин. Ученые выяснили, что колбасы, сосиски и бекон значительно повышают риск развития рака молочной железы.

К неутешительным выводам пришли ученые из Гарвардского университета. Исследования на эту тему проводились и ранее, но полученные данные были общими. Американские ученые сочли все эти результаты непоследовательными и провели очередной метаанализ данных, полученных до января 2018 года. В общей сложности они обработали данные более миллиона женщин.

Статья о проведенной работе была опубликована в научном издании International journal of cancer. В публикации говорится, что употребление обработанного мяса повышает риск рака молочной железы на 9%. Как пишет «РГ», при этом взаимосвязи между обычным красным мясом и этим заболеванием исследователи не выявили.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.10.18

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