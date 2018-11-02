Одна из межпланетных станций NASA вышла из строя

Автоматическая межпланетная станция NASА Dawn спустя 11 лет с начала миссии исчерпала топливо и вышла из строя. Об этом пишет журнал Science Alert.

Как отметил заместитель администратора Управления научной миссии NASA Томас Зурбухен, зонд объявлен неработоспособным, его поиски официально прекращены.

«Сегодня мы празднуем окончание нашей миссии Dawn, ее невероятные технические достижения, невероятно важные знания, которые она дала нам, и благодарим всю команду, которая позволила космическому кораблю сделать эти открытия», – сказал Зурбухен.

Миссия Dawn началась в сентябре 2007 года. Зонд был запущен на орбиту самого крупного астероида пояса Весты и работал там в 2011-2012 годах. После этого он был направлен к карликовой планете Церера, которую исследовал все оставшееся время. Он стал первым в истории аппаратом, который изучал с орбиты несколько небесных тел.

За время работы Dawn ученым удалось изучить структуру и состав объектов, рельеф поверхности и их эволюцию. Станция отправила на Землю около 70 тысяч снимков Весты и Цереры.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 02.11.18

«Новые народовольцы» или нет? Два взгляда на проблему «молодежного террора». / Чиновники Ямала разделили бюджетные деньги по фондам и статьям. / Медики рассказали о пользе удаления аппендикса. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»