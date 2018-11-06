Сверхлегкие частицы помогли ученым взвесить Землю

Французские астрофизики вычислили массу Земли с помощью нейтрино. Результат оказался такой же, как и при подсчете массы планеты традиционным способом. Исследование опубликовано в журнале Nature Physics.

Нейтрино почти беспрепятственно проходят через любое тело, практически не контактируя с составляющим его веществом. Ученые из Университета Париж Дидро воспользовались крупнейшим нейтринным детектором IceCube на Южном полюсе в Антарктиде. Аппарат улавливал прошедшие сквозь толщу Земли частицы, получив эти сведения, специалисты вычислили массу планеты.

Новый способ показал, что Земля весит 5.97×10²⁴ кг или около 6 секстиллионов тонн. При этом ядро весит немного больше принятого значения.

«Этот результат показывает, что использовать нейтрино для измерения массы Земли можно. В будущем новый метод позволит нам понять внутреннюю структуру планеты лучше, чем с помощью традиционных способов измерения ее плотности и массы», – отметили ученые.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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