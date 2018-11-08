Ученые назвали диету для безвозвратного похудания

Снизить массу тела и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с избыточным весом и метаболическим синдромом успешно позволяет так называемая средиземноморская диета с низким содержанием калорий. Такое заявление сделали ученые испанского университета Ровира и Виргили, сообщает MedicalXpress.

Главным в исследовании испанских ученых стало подтверждение того, что такой рацион позволяет на долгое время сохранять достигнутый результат. Средиземноморская диета подразумевает употребление большого количества свежих овощей и фруктов, бобовых, орехов, семян, хлеба из муки грубого помола и макаронных изделий на основе зерновых культур. Кроме того, рекомендуется сокращать потребление красного мяса и отдавать предпочтение рыбе и морепродуктам.

Участниками эксперимента стали более 600 добровольцев с избыточным весом тела и метаболическим синдромом в возрасте от 55 до 75 лет. В ходе исследования выяснилось, что у трети (33,7%) участников эксперимента, которые перешли на средиземноморскую диету и выполняли простые физические упражнения, через год масса тела снизилась не менее, чем на 5% от исходной массы тела, а также значительно улучшилось усвоение глюкозы. Как передает РИА «Новости», ученые особо подчеркивают, что со временем положительная динамика, достигнутая в ходе эксперимента, сохраняется.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.11.18

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