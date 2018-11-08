Китайцы научились заживлять раны без шрамов

Группа ученых из Китая разработала гель, в основу которого легли протеины шелка. Он способен заживлять раны и не оставлять при этом рубцов. Статья о проделанной работе опубликована в научном журнале Biomaterial Science.

Ученых интересовали свойства серицина, который входит в состав шелковых волокон. После манипуляций с ультрафиолетом и фотоинициатором они получили гель, который хорошо прирастает к клеткам и почти не вызывает иммунной реакции организма. Оказалось, что гель подавляет воспаление и стимулирует развитие новых кровяных сосудов.

Кроме того, выяснили исследователи, обладающий антисептическими свойствами гель регулирует работу клеток дермы таким образом, что на месте повреждения растет не рубцовая ткань, а новая кожа. Ученые заявляют, что на сегодняшний день их разработка является самой эффективной при лечении ран и предупреждении образования шрамов. Исследователи надеются, что после окончательного изучения всех свойств нового средства гель будет широко использоваться в медицине.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 08.11.18

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