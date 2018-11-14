В Китае обнаружили вторую терракотовую армию

В Китае археологи сделали очередное уникальное открытие. При раскопках древней гробницы, возраст которой оценивается в 2100 лет, они обнаружили еще одну терракотовую армию – на этот раз в миниатюре. Live Science сообщает, что войско выглядит как уменьшенная копия знаменитой терракотовой армии, созданной в период правления Цинь Шихуанди.

Миниатюрная армия не столь многочисленна. В ней несколько сотен воинов, в отличие от войска времен Цинь Шихуанди, состоящем из 8 тысяч скульптур. Кроме того, по предварительным оценка, свежая находка моложе «старшей сестры» приблизительно на 1 век.

Обнаруженная армия выглядит скромнее и была создана, предположительно, на 100 лет позже. На сегодняшний день археологи обнаружили в центре захоронения порядка 300 пехотинцев. В южной и северной части расположены всадники, музыканты, повозки с волами, защитные сооружения.

В отличие от терракотовой армии Шихуанди, высота скульптур нового терракотового войска составляет около 140 см. Согласно основной версии, гробница была построена для принца Лю Хуна – сына императора Ву, который правил со 141 по 87 годы до н.э.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 13.11.18

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