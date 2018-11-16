Ведущие климатологи признали ошибку в расчетах темпов глобального потепления

Авторы октябрьской статьи в журнале Nature о темпах роста температуры Мирового океана признали ошибки в своих расчетах, обнаруженные известным климатическим скептиком. Впрочем, авторы заявили, что на ключевой вывод статьи о том, что Мировой океан действительно поглощает все большие объемы тепловой энергии, и этот факт действительно влияет на климат нашей планеты все в большей степени, ошибки не влияют, однако подготовят и направят в редакцию журнала официальную правку, пишет Science.

«Вынужден признать, что мы совершили ошибку», – пишет климатолог Ральф Килинг, сотрудник Океанографического института Скриппса и автор статьи, которая не так давно была опубликована в издании Nature. В частности, в статье Килинга говорится, что Межправительственная группа экспертов по изменению климата в целом недооценивает темпы глобального потепления, которые особенно ярко прослеживаются на примере повышения температуры Мирового океана. Однако независимый исследователь из Великобритании Николас Льюис обнаружил неточность в расчетах Килинга. Корректные же расчеты говорят о том, что потепление может быть не таким серьезным, как опасаются ученые.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 15.11.18

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