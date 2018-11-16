Ученые нашли способ диагностировать предраковое состояние

Ученые обнаружили новый признак, свидетельствующий о развитии рака. Так, из исследования специалистов онкологического центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (the UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center) следует, что на злокачественную опухоль указывает увеличение в организме натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа (SGLT2), сообщает научный портал MedicalXpress.

До этого считалось, что рак получает необходимую для выживания и роста глюкозу преимущественно при помощи глюкозных транспортеров (GLUT). Впрочем, отдельные виды рака, например, простаты, поджелудочной железы, также получали питание, используя SGLT2.

В ходе исследования ученые обнаружили, что изначально раковым клеткам свойственно использовать именно SGLT2, а не GLUT. Онкологи полагают, что изменение количества элемента в организме может стать новым биологическим признаком при диагностике предракового состояния или рака на ранних стадиях, когда шансы на успешное лечение особенно велики, передает РИА «Новости».

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 16.11.18

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