Ученые объяснили пристрастие людей к черному кофе

Ученым удалось объяснить пристрастие людей к черному кофе. Исследование специалистов Северо-Западного университета в Чикаго опубликовано на портале Scientific Reports. Оказалось, что любовь к этому бодрящему напитку противоестественна, так как эволюционно заложено, что все млекопитающие воспринимают горечь, как свидетельство того, что в продукте содержатся опасные вещества.

Для объяснения парадокса исследователи изучили пищевые привычки жителей Великобритании, расспросив, в каких количествах они употребляют чай, кофе и алкоголь. Самыми большими поклонниками кофе оказались те респонденты, в чьем геноме присутствовали мутации генов, отвечающие за высокую чувствительность к кофеину. Также выяснилось, что такие люди меньше любили чай и алкоголь, чем остальные участники эксперимента.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 16.11.18

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