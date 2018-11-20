На Кавказе обнаружили самое крохотное в мире млекопитающее

На территории Северной Осетии и Ингушетии ученым удалось обнаружить самое крохотное в мире млекопитающее – карликовую многозубку. Об этом рассказал заместитель председателя Южного научного центра РАН по научной работе, кандидат биологических наук Валерий Стахеев.

Ранее не было подтвержденных данных о том ареал обитания этого зверька распространен и на территорию России. «У нас появились достоверные данные о том, что карликовая многозубка стала периодически встречаться на территории Северной Осетии и Ингушетии, о чем сообщают наши коллеги. Теперь можно сказать, что она стала у нас оседлым видом», – приводит слова Стахеева РИА «Новости».

Ученый считает, что землеройка могла появиться на юге России, распространившись с территории Закавказья. Исследователи намерены наблюдать за видом и его дальнейшим расселением. «С появлением нового вида могут происходить перестройки экологических связей, поскольку все ниши в природе заняты, и когда новый вид приходит на чью-то нишу, то между ними должны выстроиться взаимоотношения. Это также требует наблюдения», – пояснил зампред Южного научного центра РАН.

Он также сообщил, что данные о карликовой многозубке будут внесены в портал данных «Млекопитающие России», работа над которым началась в текущем году и продлится до 2024 года.

Карликовая многозубка относится к семейству землероек. Длина ее тела составляет от 3 до 4,5 сантиметра, вес не превышает 1,7 грамма. У зверька 30 зубов. По данным ученых, этот вид приносят пользу лесному и сельскому хозяйству, с успехом уничтожая насекомых-вредителей.

Владикавказ, Иван Гридин

Владикавказ. Другие новости 19.11.18

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