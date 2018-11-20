Ученые обнаружили полную копию Солнца

Португальские ученые нашли копию Солнца. По словам астрономов, планеты, вращающиеся вокруг звезды, могут быть пригодны для жизни.

Результаты исследования специалистов из Института астрофизики в Португалии опубликовал журнал Science Alert. Звезда, похожая на Солнце, находится в 184 световых годах от Земли.

По химическому составу небесное тело практически идентично Солнцу. Его возраст оценивается в 4,5 млрд лет.

Ученые не исключают, что планеты, которые вращаются вокруг этой звезды, могут быть потенциально пригодны для заселения.

Лиссабон, Служба информации РИА «Новый День»

Лиссабон. Другие новости 20.11.18

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