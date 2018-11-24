В Египте нашли гробницу «заместителя» Рамсеса Великого

На юге Египта обнаружили захоронение 13 века до нашей эры. Об этом сообщил министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время раскопок в западной части Люксора археологи наткнулись на гробницу, относящуюся к XIX династии, в которой находились две мумии. Изучив надписи на гробнице, ученые пришли к выводу, что один из погребенных – человек по имени Хури, который, по всей видимости, был верховным жрецом, по сути – заместителем (представителем) фараона в храме Амона, пишет египетское издание «Йоум7». Возможно, его назначал сам Рамсес II Великий. Установить второго погребенного пока не удалось. Предполагается, что это может быть кто-то из семьи священнослужителя.

В этом же захоронении обнаружено более 1 тысячи ритуальных предметов – маски, фигурки богов, украшения и свитки с текстами.

Луксор, Игорь Юров

Луксор. Другие новости 24.11.18

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