Геодезистам удалось обнаружить гигантскую пещеру, которая может оказаться одной из самых крупных в мире. Находка была обнаружена в незаселенной части Канады. Ранее ученым не было ничего известно об этой пещере, пишет ScienceAlert.

В Канаде нашли одну из крупнейших в мире пещер

Удивительный природный объект расположен в Провинциальном парке Уэллс-Грей в канадской провинции Британская Колумбия. Она получила название «Сарлакская яма». Длина ее входа составляет около 100 метров, ширина – 60 м. Какова глубина провала, сказать пока сложно, так как грот заполнен водой, поступающей из реки с поверхности склона. Предположительно, протяженность пещеры составляет несколько километров.

Вероятно, пещера образовалась благодаря водопаду, который сбрасывает в грот 15 кубических метров воды в секунду. До сих пор ученые не могли обнаружить пещеру, поскольку большую часть года она была покрыта снегом – однако в последние 30-40 лет снежный покров постепенно сошел из-за глобального потепления, отмечает «Хайтек».

Торонто, Иван Гридин

Торонто. Другие новости 03.12.18

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