Подводный робот изучит загадочное озеро под льдами Антарктиды

Ученые из американского проекта SALSA (Subglacial Antarctic Lakes Scientific Access) отправились в Антарктиду для исследования подледного озера Мерсер. Они проверят гипотезу о существовании в водах озера жизни, которая развивалась в изоляции на протяжении нескольких тысячелетий, пишет Nature. В планах исследователей пробурить во льду скважину, глубина которой превысит 1 километр, чтобы затем опустить в нее подводный беспилотный аппарат.

По сегодняшним оценкам ученых, в Антарктиде насчитывается более 400 подледных озер и Мерсер будет четвертым, до которого доберутся исследователи. Впервые до воды подледного озера в Антарктиде удалось добраться российским ученым. Это произошло в 2012 году в ходе научных работ на озере Восток.

В 2013 году американские ученые взяли пробы воды подледного озера Уилланс, находящегося в Западной Антарктиде в 40 километрах от озера Мерсер. Они выяснили, что жизнь в этом озере гораздо обильнее, чем предполагалось ранее, а энергию организмы получают, окисляя аммоний или метан, который, скорее всего, поднимается со дна озера, передает N+1.

Тогда же ученые из проекта WISSARD (Whillans Ice Steam Subglacial Access Research Drilling) допустили, что среда в подледных озерах похожа на ту, которая может находиться под поверхностью Марса или спутников Юпитера и Сатурна. В SALSA полагают, что помимо микроорганизмов в воде могут обитать и ранее неизвестные животные.

Для бурения скважины будет использоваться горячая вода. В готовую ледяную шахту опустят робота Deep SCINI ROV. Его диаметр составляет 60 сантиметров, он оснащен 4K-камерой и мощными осветительными приборами. Это, по мнению исследователей, позволит осмотреться под водой. Робот способен удаляться на расстояние до 100 метров от края скважины.

Также специалисты SALSA воспользуются радиоуглеродным анализатором, который покажет, какая часть всей воды океаническая, был ли последний контакт с океаном, а если был, то когда. Это вместе с анализом и датировкой ДНК мертвых озерных организмов помогут установить, как именно продвигался Западно-Антарктический шельфовый ледник, а также, как быстро он будет таять из-за глобального потепления.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.12.18

В Крыму выставят на всеобщее обозрение останки доисторических мастодонтов (ФОТО). / Минздрав предложил наказывать россиян рублем за неправильное питание. / У берегов Великобритании нашли один из символов американской революции. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»