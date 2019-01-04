Британские ученые сумели переработать новогодние ели в сладости и краски

Из новогодних елей после праздников можно производить сладости, уксус и краски. Такое заявление сделали британские ученые из Шеффилдского университета. Исследование показало, что из подогретой хвои можно выделить твердые и жидкие вещества, а именно биоуголь и биомасло, пригодные для дальнейшего использования.

С учетом огромного количества количество елей, которые вырубаются перед католическим Рождеством, а затем оказывается на помойке, предложение ученых актуально. Кроме того, по словам исследователей, при гниении древесины выделяется много парниковых газов, а переработка позволит избежать этого.

По словам аспиранта кафедры химической и биологической инженерии университета Синтии Картей, исследователи сумели разбить сложную хвойную структуру на простые, высокоценные промышленные химические сырьевые материалы, такие, как сахара и фенолы, которые используются в таких продуктах, как бытовые чистящие средства и жидкость для полоскания рта.

Под воздействием высокой температуры и растворителей, таких как глицерин, химическая структура хвои разлагается на простые компоненты. Процесс является устойчивым и создает нулевые отходы, поскольку твердый побочный продукт также может быть полезен в других промышленных химических процессах. Можно использовать как свежие, так и старые елки.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 31.12.18

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