Ученые нашли еще один рецепт победы над старостью

Москва, Январь 11 (Новый День, Мария Вяткина) –Швейцарские ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) выяснили, как избежать старения и жить дольше. Результаты исследования опубликованы в журнале EurekAlert!

До последнего времени в научном сообществе было принято изучать изменение клеток организма только с точки зрения механизмов, основанных на транскрипции (переписывании информации) матричных РНК, которые содержат данные о структуре белка. То есть, по сути, до недавних пор изучался процесс отмирания клетки, в то время как это является только частью сложных регуляторных механизмов.

В новом исследовании биохимики решили изучить уже старые клетки, чтобы узнать, какие РНК-связывающие белки изменяют свою активность с возрастом и как идет их жизненный цикл после транскрипции генов.

Ученые опытным путем выяснили, что у старых животных (эксперименты ставились на лабораторных мышах) много белка Pumilio2 (PUM2) и именно он подавляет процесс трансляции мРНК в клетках.

Как поясняют авторы исследования, мРНК кодирует белок MFF, который является ключевым регулятором деления митохондрий (органелла, о которой зависит синтез энергии в клетке). Высокий уровень MFF также позволяет очищать разбитые, дисфункциональные митохондрии.

Изучив мышечную и мозговую тканей старых животных, ученые выяснили, что у них больше PUM2 и меньше белков MFF, следовательно, старые ткани начинают накапливать более крупные и нездоровые органеллы, не способные вырабатывать энергию.

«Мы использовали технологию CRISPR-Cas9 для подавления гена, кодирующего PUM2, в икроножных мышцах старых грызунов. Снижая уровень PUM2, мы получили больше белка MFF и увеличили фрагментацию митохондрий. Примечательно, что следствием этого было значительное улучшение митохондриальной функции (энергообеспечения) старых животных. Эта работа является примером того, как подход, основанный на множественном мнении и межвидовом подходе, может раскрыть новые гены, связанные со старением», – отметил руководитель исследования Давид Д'Амико.

Наука. Другие новости 11.01.19

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