Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири

Американские ученые зафиксировали смешение северного магнитного полюса Земли в сторону Сибири. При этом движение настолько быстрое, что специалистам сложно предсказать его последствия.

Угол между магнитными и географическими полюсами постоянно меняется. Это сказывается на навигационных системах, а также различной электронике. Ученые постоянно пересматривают магнитную модель мира, последняя ее версия вышла в 2015 году, а разработка следующей должна была завершиться в 2020 году.

Однако исследователям придется уже сейчас исправлять модель, так как допустимый предел навигационных ошибок уже достиг критических значений, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Ученые считают, что отклонение северного магнитного полюса Земли от канадской Арктики в сторону Сибири делает этот регион более склонным к катаклизмам.

Ранее астрофизики из Колорадского университета предупредили, что на Земле может произойти геомагнитная инверсия – смена полюсов планеты. В этом случае космическое излучение достигнет поверхности Земли и многие регионы станут попросту непригодны для жизни.

Денвер, Служба информации РИА «Новый День»

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