Ученые нашли «морозное» решение проблемы ожирения

Ученые из США и Китая открыли ген Oct3, мешающий жировым клеткам сжигать лишние калории и заставляющий запасать энергию впрок. Открытие было сделано в ходе эксперимента на мышах, которых поселили в специальную «морозилку».

«Мы показали, что снижение активности Oct3 приводит к формированию бурого жира и преобразованию излишков калорий в тепло. Если нам удастся создать молекулу, которая будет подавлять этот ген, у нас появится новый способ борьбы с ожирением и другими метаболическими болезнями», – заявил Лигун Чэнь (Ligong Chen) из университета Циньхуа в Пекине.

По его словам, недавно удалось выяснить, что длительная жизнь при низких температурах заставила часть белого жира грызунов превратиться в его бурую разновидность, которая легче вовлекается в метаболизм. Это помогло им избавиться от лишнего веса и нормализовать обмен веществ.

Температура тела мышей, проживавших в холоде, в среднем, была на градус выше, чем у грызунов из контрольной группы. Благодаря этому мыши из «морозилки» сжигали примерно на 20-30% больше калорий, чем их сородичи при комнатной температуре. Было выявлено, что условия поменяли уровень метаболической активности клеток белого жира в несколько раз, тогда как бурый и коричневый жир почти не поменяли своего поведения.

Все это, как считают китайские исследователи, говорит о том, что лекарства, временно подавляющие работу Oct3, могут стать одним из самых эффективных средств для похудания, а также избавления от предиабетического состояния.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 18.01.19

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