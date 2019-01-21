Сенсационное открытие: под льдом Антарктиды обнаружены признаки жизни

Группа американских ученых из экспедиции Subglacial Antarctic Lakes Scientific Access (SALSA) обнаружили останки живых существ в подледниковом антарктическом озере, что стало сенсационным открытием в изучении «вечной мерзлоты» материка, пишет журнал Nature.

Ученые изучали озеро Мерсер, которое находится в 600 километрах от Южного полюса. Первоначально проводилось только дистанционное зондирование, однако 26 декабря исследователям удалось пробурить скважину глубиной около километра и взять образцы для анализа. В результате были обнаружены признаки древней жизни: останки крошечных животных, сохранившихся под километром льда.

Ученые обнаружили раковины диатомовых водорослей, останки членистоногих, включая ракообразных, и микроскопических животных, напоминающих тихоходок – тип микроскопических беспозвоночных, близкий к членистоногим. Кроме того, были найдены кусочки тканей растений или грибов, которые под микроскопом выглядели, как черви.

Исследователи предполагают, что существа обитали в прудах и ручьях в Трансантарктических горах примерно в 50 километрах от озера Мерсер в течение коротких теплых периодов – 10 000 лет, либо 120 000 лет назад. «Позже, лед задушил эти оазисы животной жизни», – пояснили ученые.

Как предполагают биологи, химический анализ позволит выяснить, жили ли обнаруженные организмы в освещенной солнцем экосистеме или в подледниковой темной среде.

Стоит отметить, что до сих пор ученым не удавалось найти признаки живых существ под ледяным покровом. В 2013 году во время единственной предыдущей экспедиции, осуществившей бурение в подледниковом антарктическом озере Уилланс, которое находится в 50 километрах от озера Мерсер,– удалось обнаружить только микробы, но не признаки высшей жизни.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 20.01.19

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