Сумасшедшие гении: ученые доказали опасность высокого интеллекта

Нейробиологи из Израиля и США доказали, что гениальность и безумие действительно родственные понятия. Согласно выводам ученых, опубликованных в журнале Cell, чем выше становится интеллект человека, тем больше шансов, что у него будут психические расстройства.

В рамках эксперимента биологи изучили нейронные связи семи пациентов, страдающих от лекарственно-устойчивой эпилепсии, и пяти макак вида Macaca fascicularis. Было исследовано 747 отдельных нейронов в миндалевидном теле, которое отвечает за формирование эмоций, а также в 24 и 32 отделах коры больших полушарий головного мозга, которые отвечают за обучение и принятие решений.

В результате выяснилось, что и у людей, и у обезьян нейроны в большей степени синхронизированы в миндалевидном теле. Однако поясная кора у человека характеризовалась меньшим уровнем синхронизации и большей эффективностью, чем у обезьян. Другими словами, нейроны человека лучше используют информационную емкость (эффективное кодирование), чем нейроны макаки.

По мнению ученых, высокий уровень интеллекта человека и снижение надёжности и устойчивости его нейронных сетей в миндалевидном теле могут быть связаны между собой. «Это может способствовать хрупкости человеческой психопатологии», – говорится в исследовании.

Стоит отметить, что в 2016 году ученые заявили, что неандертальцы не страдали от шизофрении, а предрасположенность к ней у предков современных людей сформировалась уже после их разделения.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 23.01.19

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