Ученые объяснили появление условий для зарождения жизни на Земле

Все запасы азота, воды и других элементов, которые поспособствовали появлению жизни на Земле, были занесены на планету не астероидами и кометами, а прародительницей Луны – Тейей. К таким выводам пришли американские ученые.

В ходе ряда экспериментов с аналогами материи ядра специалисты создали модель юной Земли. Опыты и расчеты показали, что появление серы в ядре по-разному повлияло на поведение различных элементов, что объясняет текущий состав земных пород. Полный текст исследования опубликован в научном издании Science Advances.

Ученые считают, что приблизительно 4,5 млрд лет назад Земля столкнулась с Тейей, пропланетой размером с Марс. В результате этого ее ядро растворилось в ядре Земли, а выброшенные в космос обломки под действием гравитации постепенно образовали Луну. Отмечается, что это же столкновение, вероятно, принесло на Землю почти все запасы воды, органики и других веществ, необходимых для зарождения жизни.

Вашингтон, Иван Гридин

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