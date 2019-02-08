Ученые обнаружили раковую опухоль возрастом 240 млн лет

Палеонтологи из Германии обнаружили одну из древнейших раковых опухолей. Онкологическое заболевание поразило предка черепах – папохелиса.

Окаменелые кости Pappochelys rosinae, найденные в 2009 году, были покрыты странным наростом, который и заинтересовал ученых. Они провели микрокомпьютерную томографию, которая позволила увидеть внутренности без разрушения окаменелости, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Оказалось, что нарост на кости имеет морщинистую поверхность, а отсутствие остелолитических повреждений и отростки в кортикальной кости указывали на наличие опухоли. Палеонтологи пришли к выводу, что папохелис, живший 240 млн лет назад, был болен периостальной остеосаркомой.

Ученые говорят, что это не самая древняя раковая опухоль в целом у живых существ, однако старейшая у амниот, к которым относятся млекопитающие, рептилии и птицы.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

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