Не мучайте «сов»: ученые выявили связь между хронотипом и работой мозга

Хронотип влияет на функциональные связи человеческого мозга. К такому выводу пришли ученые Бирмингемского университета (Великобритания).

В рамках исследования изучалось, как люди с разным характером суточной активности проявляют мыслительные реакции в течение суток. Результаты опубликованы в журнале SLEEP.

С помощью магнитно-резонансного томографа мозг добровольцев сканировали во время выполнения когнитивных тестов на внимание. Особое внимание уделялось связям между областями мозга, имеющими общие функциональные свойства.

Утром «жаворонки» реагировали на задания существенно быстрее «сов», по вечерам «совы» опережали «жаворонков», но не столь значительно, как в первом случае. При этом количество связей между задней поясной извилиной и медиальной префронтальной корой у «жаворонков» оказалось значительно выше, чем у «сов» в течение всего дня.

Ученые пришли к выводу, что необходимость людей, относящихся к позднему типу (так называемые «совы») соответствовать социально ограниченному дню ведет к ухудшению концентрации внимания и повышенной сонливости, так как подобный режим работы не соответствует их внутреннему циркадному фенотипу. В идеале, считают исследователи, необходимо индивидуализировать графики работников в зависимости от их биоритмов.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 15.02.19

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