Нобелевский лауреат из Японии планирует переехать в Новосибирск ради работы

Нобелевский лауреат 2014 года по физике из Японии Хироси Амано ведет переговоры с руководством Новосибирского государственного университета (НГУ) о возможности научной работы в Новосибирске. Сегодня, 14 марта, профессору Хироси Амано вручили почетный знак и звание почетного доктора НГУ.

«Я приехал для того, чтобы обговорить возможности (работы в НГУ – прим. ред.) и обсудить это с руководством вуза», – приводит РИА «Новости» слова Амано. В свою очередь, ректор НГУ Михаил Федорук рассказал, что переговоры действительно ведутся, а сам нобелевский лауреат и его супруга, которая несколько лет назад преподавала в Новосибирске японский язык русским студентам, очень хорошо относятся к России.

«Мы ведем такие переговоры. Посмотрим, но это, безусловно, могут быть курсы по материаловедению, по той специальности, по которой господин Амано получил нобелевскую премию», – сказал ректор. Руководитель вуза также отметил, что рассматривается возможность проведения под руководством Амано исследований в области новых материалов.

Амано поблагодарил руководство вуза за оказанную честь. Он сказал, что он польщен получением звания почетного доктора НГУ, так как университет находится на очень высоком уровне, особенно в области физики и математики.

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2014 год стали 85-летний японский ученый Исаму Акасака из Университета Мэйдзё (Нагоя, Япония), 54-летний Хироси Амано из Университета Нагои (Нагоя, Япония) и 60-летний Сюдзи Накамура из Университета Калифорнии (Санта-Барбара, США) за создание синих светодиодов – задача, которая считалась невыполнимой в ХХ веке.

Новосибирск, Иван Гридин

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